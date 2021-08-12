由於AZ和莫德納疫苗無新貨抵台，疫苗不足的問題持續存在。民眾黨發言人楊寶楨昨(11日)晚在臉書質疑，真的不懂政府開放國人登記預約疫苗「可自選」，到底是在幹嘛？不斷大內宣「輪到你就去打」，事實上就是沒那麼多疫苗，硬要打腫臉充胖子。
關於疫苗問題，楊寶楨昨在臉書指出，真的不懂政府開放國人登記預約疫苗「可自選」，到底是在幹嘛？讓民眾看得到吃不到，政府覺得開心嗎？不斷大內宣「輪到你就去打」，事實上就是沒那麼多疫苗，硬要打腫臉充胖子；只想打莫德納疫苗的鐵粉仍超過400萬人，政府要怎麼給交待？
指揮中心昨表示，公費疫苗預約平台第六期意願登記至13日中午12時結束，本期可接種疫苗為高端疫苗，施打期間預計自23日至29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。
楊寶楨說，如今要民眾從夢裡醒來，「第六輪還只提供還沒獲得國際認證的高端疫苗，要人情何以堪？」若打了高端疫苗後，之後還能混打AZ、莫德納、BNT或是其他國際疫苗嗎？政府一直支吾其詞，講不清楚也說不明白。
文章來源：楊寶楨臉書
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