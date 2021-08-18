國民黨中央。（趙婉淳攝）

阿富汗情勢在美軍撤離後風雲變色，如今塔利班已奪下政權，民進黨團今批評，國民黨的相關言論，恐對台灣的外交關係和國家形象帶來負面影響。對此，國民黨表示，蔡政府不了解美國自阿富汗撤軍背後所牽動的國際關係，也沒提出相應措施，仍慣於操作「親美抗中」，繼續以愚民方式逃避現實，並利用抹黑國民黨以轉移疫苗不足與紓困無方的焦點。

國民黨指出，日前紐約時報就已報導「美國撤軍阿富汗決定深刻影響民主陣營，指出美國可能不會無條件、無期限支持盟友，台灣與烏克蘭的感受將更為明顯」。

該報導中，英國議會外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，「美國突然從阿富汗撤軍，將使世界各地盟友和潛在盟友開始思考，是否必須在民主國家與專制國家之間做出選擇，他們也會意識到，一些民主國家已經沒有持久力了」。

國民黨表示，美國撤離阿富汗事件，證明國民黨秉持「親美和陸」及持續強化國防與經濟實力的政策是正確的路線，更映照出民進黨刻意忽視、貶損兩岸關係制度化的偏狹政策絕非良方，而且民進黨在國防上說得多、做得少也讓美方人士失望，因此要求民進黨停止愚民、務虛的政策，回歸以中華民國主權、台灣人民福祉為最高優先的國民黨務實路線。

國民黨強調，在前總統馬英九任內，台灣從不需要擔心與中國大陸開戰時能撐多久、美國是否會馳援等問題，現因阿富汗政局丕變，使台灣各界重新思考國家安全的各項變數。

國民黨認為，民進黨及側翼一再批評提醒國人要有居安思危、憂患意識的最大在野黨，不僅是明顯且荒謬的轉移焦點，更是拿全台灣人民的性命開玩笑。