新竹市近來越來越有選舉味，國民黨新竹市議會黨團已建請黨中央由市議員林耕仁出征；民眾黨不分區立委高虹安也積極籌備設置竹市黨部；反觀民進黨較為安靜，行政院顧問鄭宏輝則是籲請支持者不要著急，民進黨一定會依提名條例，推出最強人選。

行政院政務顧問鄭宏輝近日推出「誰是接班人」政治實習生計畫，邀請對於政治工作有熱情的年輕朋友，實際參與並且體驗，了解第1線政治工作的甘苦談。

鄭宏輝在臉書公告這項活動之外，也附上幾張照片，其中1張是本屆立委選舉時的宣傳照，鄭宏輝的兩旁分別是他的師傅立院總召柯建銘以及即將屆滿卸任的市長林智堅，頗有召告天下「接班」傳承與舍我其誰的意味。

此外，鄭宏輝稍早也曾表示，竹市最近很有政治味，國民黨議會團黨已公布民調結果，黨團希望由林耕仁角逐下屆市長，並已建請黨中央由林耕仁出征。而國民黨主席候選人朱立倫第1天的拜訪行程也來到新竹市；民眾黨則是籌備黨部，似在為空降部隊博聲量。

他說，藍白為了選舉利益而來到新竹市，可見新竹市得天獨厚，不但是護國神山城市，也成為2022年選戰兵家必爭之地的戰場。

鄭宏輝指出，相對於其它政黨，民進黨的「選務」似乎較為安靜，他的朋友們最近都會問他，民進黨到底何時才會辦理市長候選人的提名。

他表示，民進黨的提名機制都有清楚的規範，依照全代會通過的「民主進步黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」規定，目前民進黨執政2屆屆滿的縣市包括基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣，原則上是同一類別，如果依照2018年的特別條例，將會辦理初選作業，由民調結果產生候選人。

在林智堅執政期間，新竹市成功向中央爭取了200億經費，展現中央與地方拚建設的合作關係，獲得新竹市民的高度肯定，民進黨絕對會推出最強候選人繼續執政。