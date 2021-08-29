桃園市長鄭文燦29日參加文化展演活動時被問到接班人選，重申最好的候選人才是最強的候選人，目前還未進入初選，沒有口袋名單，也認為藍綠兩黨可能候選人尚無法藍綠通吃，呼籲有心起跑者要掌握民心，面對新竹市長林智堅頻被點名，鄭文燦也駁斥稱：「他目前不在桃園的政治版圖裡面！」

鄭文燦2屆屆滿將於明年卸任，藍綠都想搶桃園大餅，外界評估藍營贏面較大，綠營可能推衛福部長陳時中比較有勝算，鄭文燦未正面回應，僅表示現在防疫、紓困、振興是最重要的工作，相信明年底的選舉，民進黨會推出最好的候選人，也是最強的候選人。

鄭文燦說，明年的桃園市長選舉仍然是五五波，必須步步為營，才能把選戰工作做好，兩黨都還沒有進入初選時程，所以自己也沒有口袋人選或預定人選，目前是專心在市政跟防疫，能夠把現階段的工作做好，才是最重要的。

面對桃園選民希望藍綠分野不要分那麼清楚，媒體詢問鄭民進黨檯面上的候選人這部分較弱，鄭文燦也不以為然表示：「同樣的說法，國民黨可能的候選人也沒有這個條件！」

鄭文燦說，要當好市長要接地氣、有包容心、有遠見、有行動力等條件，不過最重要的是要得到市民的共鳴跟支持，呼籲有心起跑的人，要掌握民心。

至於林智堅是否轉戰桃園，鄭文燦也駁斥說，林智堅並沒有表示要在桃園參選，他目前也不在桃園的政治版圖裡面。