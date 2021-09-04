這次桃園長榮機師可能突破性Delta病毒感染，更糟糕是還造成家庭聚集，且在偵測出來前可能就已經散播到尚未打疫苗的學校。整個事件看似3+11的翻版，其實不盡然，我們倒希望這次是屏東的翻版，完全決定於中央與地方政府的檢討方向與應變能力。

由於機師染疫、突破性感染、Delta病毒入侵、家庭聚集，這些都是將來走向開放必經的歷程。檢討的方向必須要有前瞻性，不可左顧右盼，還糾結在3+11有沒有公文、誰下的決定？這些都是過去的哏，現在機師的開放已是沒法回頭加嚴的路，別再緬懷過去的豐功偉業。如何在進一步開放機師檢疫的政策下，還能有效阻擋病毒於境外，才是中央政府檢討的重點。

在勢必要執行的更寬鬆檢疫政策中，「多層次篩查」才是最有效的補強。不管機師進來是幾天的檢疫，所有方式的檢疫都沒有辦法擋得住Delta病毒，唯有盡快將病毒揪出來，才能有效的執行病房隔離。對進來的機師若能執行每日、甚至每日多次的核酸檢驗，稱為「多層次篩查」，就能在規定的任何檢疫期間內及早偵測到病毒，及早將病人隔離，及早防堵家人繼發感染，傳到學校的風險當然就小。

至於地方政府該優化的作為就更多了，中央檢疫守不好，地方就該收下防疫的爛攤子。社區一旦漏出一個病例，管你是Delta還是Alpha，要做的是馬上「關門打狗」。在第一時間就必須畫出可能的染疫風險範圍，包括學校，學生經過的街道巷弄進行精準匡列。匡列作業時間必須很短才能快速進行原地封鎖，稱為「微封城」。地方政府緊急下的區域封鎖令同時，必須限制區域內所有的移動，民生必需品由地方政府緊急配送供應。

在封鎖的同時立即對封鎖區執行「多層次篩查」及居民有效的保護。一天內可以篩1到2次。用極短的時間，多次的篩查，解決篩查準確度不高的疑慮。染疫者立即就醫，未染疫者立即解隔。短暫的封鎖時間內，立即調集疫苗，執行封鎖區域內強制接種，就能將區域在最短時間達到最大安全指數，達標後社區立刻解封，所以稱為「微封城」。執行快的話封鎖大概只需2-3日，對社會經濟的衝擊會減到最小。屏東是第一個試點，雖不完美，但值得參考。

這次的桃園病例出現在綠營京畿地區，照理說應該是集「三千寵愛在一身」的地方。結果「太子爺」不但不知道要封鎖什麼區域，也不知道該如何封鎖。對封鎖區的居民也沒提供快速「多層次篩查」與緊急疫苗保護政策，太子爺心中只有「封封封」三個字，子民沒有得到任何保護。

太子爺還讓已經在家的學生又跑回學校隔離，這種既沒關門，又無能打狗的政策，只能叫做「開門遛狗」，勢必要賠上更大的社會與政治成本才能有效控制。這次桃園Delta的起手式，荒腔走板，但足以讓大家明白，太子爺其實只是個「阿斗」。（作者為中華民國防疫學會理事長）