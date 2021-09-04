總統蔡英文在國際會議致詞，提到「盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，不出意外引發北京方面與國民黨的抨擊，認為是搞法理台獨。

蔡英文談話與李登輝「兩國論」相去不遠，這次談話的政治效果，除了將國民黨推向偏北京的政治光譜之外，另外一個意義就是將自己打造為李登輝的政治傳人。

總統直選後的歷屆前總統，本土派不能接受馬英九，陳水扁仍然官司纏身，李登輝在知識與政治手腕上，還是被台灣民眾普遍接受的，所以「誰是李登輝的政治傳人」就成為有意角逐總統大位者的政治符碼。除了林佳龍全力運用智庫推銷李登輝學之外，柯文哲也聘請前李登輝辦公室主任王燕軍擔任台北市政府顧問，圖的就是李登輝傳人的象徵性。

但是林佳龍和柯文哲都沒有在李登輝手下服務過，反而蔡英文曾經是李登輝的部屬，蔡英文也多次提到他自己在特殊兩國論政策制定過程中的作用，現在趁國際會議場合使用「鄰國」兩字，把李登輝的政策延續下來，輕鬆在這場政治遺產爭奪戰中取得一勝，林佳龍與柯文哲徒呼負負。

李登輝卸任總統前後，曾經有媒體炒作摩西與約書亞的故事，說陳水扁如同摩西傳人約書亞。不幸的是阿扁成為代表慾望的金牛犢，被自己摧毀了。如今李登輝故去一年，政治遺產爭奪戰已經浮上檯面，看來李登輝設下的政治路徑，仍將持續影響台灣政局發展。

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