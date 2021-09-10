《中時新聞網》刊載立法院外交及國防委員會立委蔡適應失言，將不同屬性飛彈混為一談，並胡亂套用「高低配」用語。立委用詞不精準，大大的傷害了國軍多年建軍備戰的辛苦，應該口誅筆伐。究其本意指的應該是「防空制海合一」，一旦共軍來襲，國軍有能力因應同時來自空中以及海面的威脅；除此之外，還有更厲害的中遠程巡弋飛彈和彈道飛彈。

用詞錯誤不是大問題，難道用詞正確就能打勝仗？顯然不是如此。所以蔡適應的問題不在於混用名詞，而是他引發了專業與非專業人士的不安：這許多防空飛彈、反艦飛彈、進入大氣層的彈道導彈、貼海飛行的巡弋飛彈，靠防禦只能不輸，能保證打勝仗嗎？

任何事情都有正反關係，有攻擊飛彈就有反導系統，以現代科技而言，反制飛彈已不是問題。手段多得很：除了反導系統，還有雷射武器和粒子束武器等等，只是國軍沒有這麼先進的武器而已。國軍沒有，難道共軍也沒有？情報部門都沒有做過調查？

更糟糕的，當國軍擁有越多的攻擊或反制飛彈，必然引起軍備競賽效應，這是鐵律。想想看，戰爭一旦開打，共軍發射導彈攻擊我飛彈陣地，我們必須發射至少2枚防空飛彈攔截，才會有較高的攔截率。共軍發射的飛彈數量越多，我方必須準備更多數量的天弓飛彈因應，這不是變成飛彈數量競爭嗎？

同理，當國軍向共軍發射魚叉飛彈，共軍也必須準備許多防空飛彈，更別提與飛彈相關的雷達、衛星、紅外線感應器等系統。然而，台灣的軍事與經濟體量小，要和中國大陸進行數量上和品質上的競爭，簡直就是異想天開。

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