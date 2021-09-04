資深媒體人趙少康為振奮國民黨基層信心、凝聚黨內共識，於近期發起「戰鬥藍」行動，成為近日國民黨熱議話題。國民黨高雄市議員宋立彬則認為，趙少康組「戰鬥藍」就是趁機展現實力，累積自己2024的能量。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，她覺得國民黨有一個小問題。

國民黨台北市議員徐巧心。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

對於趙少康做法，徐巧芯4日在《中天新聞》談話節目「洪淑芬辣晚報」中表示，她覺得外界有點想太多，且國民黨有一個小問題，就是沒選上黨主席的人，現在只能在旁邊玩沙，或偶爾發表意見就好，但她認為，作為一個政黨不能這樣子，應該是要由有能力有資源的人出來，針對議題整合不同意見去分進合擊，這才是戰鬥藍這樣的組織適合的。

徐巧芯坦言，國民黨在網路上常常會受到民進黨網軍的攻擊，甚至是1450出征，但今天這個議題，如果是某個人發表，卻任由那個人被砲轟，黨內同志沒有人願意互相幫忙，她覺得，戰鬥藍的誕生，也傳達一個很重要的事情，就是要組織串連起來，做共同攻防的事情。

徐巧芯舉例，自己近日在友台節目發言，卻被有心人士曲解發言意思帶風向，使她臉書被出征，但是趙少康的小編卻很暖心的在臉書上幫她澄清這件事，她覺得這就是大家互相幫助的結果。

值得注意的是，8月與北北桃市議員聚會交換意見後，連續兩天趙少康再與25名戰鬥藍立委座談，並宣布下周四將召開記者會，公開「戰鬥藍」宣言以及初步成員名單。目前這兩天出席座談的立委包括賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才。

趙少康指出，國民黨戰鬥力長期不符基層期待，他的「戰鬥藍」是一種精神、一種問政方式，是奮戰到底的意志，不是組織或次團，而是要團結中央、地方所有公職互相聲援，讓有志一同者不孤單。