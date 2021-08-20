選舉升溫，高雄市議會國民黨團20日表示，民進黨參選人為了當選「四處放火」、顛倒是非，甚至「只關心在野黨，不關心高雄市政」，對此感到遺憾。綠營則回嗆，不管是市長還是議員，議會的表現本來就該受全民監督。

國民黨團總召童燕珍表示，日前發生議員鄭安秝關心運動員被曲解為拍市長馬屁，陳若翠質詢時被指妨礙防疫，陳玫娟講到蓮池潭發展也被曲解為要求市府蓋公園。她認為，參選人不應該為了當選，只會抹黑、造謠、攻擊他人。

參選鳳山區巿議員的蘇致榮回應，任何人關心體育發展都給予肯定，但國民黨過去從來不重視的體育，卻在東京奧運台灣贏得佳績後，在議會中多次拿來做文章，甚至消費國手，自己身為一個體育人，看在眼裡非常痛心。

參選左楠區巿議員的黃偵琳則說，關心左營舊部落發展，對地方上來講本來是一件好事，但僅因有團體陳情，議員的態度卻大轉彎，難道不應該說清楚嗎？身為高雄市民關心巿政，更何況議員也是民選的，為何無法接受監督？

國民黨團呼籲，巿長陳其邁、民進黨高雄巿黨部主委趙天麟等「大人」該出面管管民進黨新人的這種惡劣選風，建立溫暖的高雄競爭機制。若放任不管，發生「劣幣逐良幣」，對民進黨和高雄的民主發展都不是好事。