國民黨主席選舉9月25日改選，據轉述，民進黨祕書長林錫耀會中表示，前國民黨主席朱立倫較被看好，與現任席江啟臣相比，支持度大概是7比3。

據轉述，林錫耀還強調，疫情趨緩，人民已經開始走出來，在野黨比較沒有空間「以疫謀亂」，目前要清零確實有困難，有些個案是無感染源，所以大家還是要注意，最近南韓、日本疫情再度升溫，但疫苗都施打率比台灣還高，顯示疫苗不是萬靈丹。

他強調，持續要求黨公職人員不參加普渡、公祭，至於已定案的振興券，希望黨公職人員多協助宣揚，捍衛政策。

國民黨主席選舉，完成登記除了朱立倫與江啟臣，還包括前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中。

民進黨今中常會中，據轉述，林錫耀報告指出，朱、江支持度大概是7比3，不管情勢如何，國民黨還是會為反而反，選舉會走偏鋒，民進黨一定會被當成箭靶攻擊，大家要防備。

林錫耀說，國民黨主席選戰結束，可能在立院、公投上不斷出招，民進黨要先準備因應未來的必要攻防。

據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘報告時提到，國民黨揚言九月開議後不讓行政院長蘇貞昌上台報告，「到時候再來因應」。

據轉述，行政院政委黃致達報告相關紓困案時指出，不論中高齡失業、青年就業等，行政院會以討論相關方案，紓困並未停下，還在持續。