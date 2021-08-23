今是823砲戰63周年紀念日，國民黨主席參選人江啟臣、朱立倫先後赴金門紀念砲戰先烈，但兩人「王不見王」，較勁意味濃，朱立倫今日赴金門時受訪時強調，江啟臣不是對手，而是同志、好朋友，大家到金門都應該紀念823砲戰。

朱立倫指出，江啟臣不是對手，而是同志，也是好朋友，大家到金門，都應該要紀念823砲戰，他到金門有3個重要的主張，第一要祭拜所有陣亡將士，向他們報告，他們為中華民國犧牲，但民進黨卻在抹煞、忽略這段歷史，甚至用謊言告訴大家，這只是國民黨與共產黨的戰爭。

朱立倫表示，第二他要告訴全世界的好朋友，台灣的主流民意絕對不是民進黨以及蔡英文所推動的台獨，真正的主流民意是捍衛中華民國，保衛民主自由。

朱立倫強調，最後國民黨永遠是正藍，就是823的精神，就是金門的精神，正藍的精神就是永遠捍衛中華民國，守護台灣，堅守民主自由，絕對不會變成小綠，更不會變成小白，我們永遠是正藍。

對於前國民黨黨管會主委劉泰英表示，根本沒有九二共識。朱立倫重申，九二共識是基於求同存異的精神，否定九二共識就是否定求同存異的態度。