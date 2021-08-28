國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（28日）上午前往新北市永和出席「1218公投政策說明會」，關於綠營質疑是把公投當成黨主席選舉的鬥爭工具，江回應，應該是沒有話題可以說，現在只能用轉移焦點的方式。

江啟臣表示，綠營應該是沒有話題可以說，應該是要出來解釋為何不改變政策，行政院為何不提對策？如果政策是對的，為何不提對策？蔡英文總統不敢、行政院長蘇貞昌不敢。

江啟臣批評，面對人民反對、百萬人民連署提出四大公投案，很訝異行政院負責決策的居然沒有任何對策、方案，供民眾做選擇，這相當諷刺，現在只能用轉移焦點的方式。