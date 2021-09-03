國民黨主席選舉將於9月4日舉行電視辯論會，現任主席江啟臣3日前往大甲鎮瀾宮參香祈福，包括鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤、前立委顏寬恒特別陪同。顏清標表示，他雖是無黨籍，今天臨門插一腳，並拍拍江啟臣後背說，「明天辯論，反應好一點就好」。

顏清標表示，選舉是一時的，朋友才是永遠的，大家都為國民黨打拚，他雖是無黨籍，今天是臨門插一腳，這麼多好朋友來關心，媽祖也是加持，並拍拍江啟臣後背說，「明天辯論，反應好一點就好」，鼓勵味道相當濃厚。

至於4位候選人之間，顏清標比較挺誰？顏清標四兩撥千金說，「4位都是博士，我沒讀書還問我這個，我會選舉、但會陸戰不會空戰（網路）。」江啟臣指著顏清標謙虛表示，他（顏）比博士還厲害。

而顏寬恒今天與江啟臣在鎮瀾宮合體，未來還會有哪種合作？江啟臣表示，不管他們的職務是什麼，他們永遠都在一起，特別是在台中，他們都是在地台中人，未來台中要做的事非常多，他們共同來努力，不光是為民服務，只要是為人民好的事情，為台中好的事情，都會共同努力來合作。