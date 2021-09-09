國民黨前立委顏寬恒宣布投入罷免台中第二選區立委陳柏惟的志工行列，並在臉書發長文感慨陳柏惟令台中海線屯區（第二選區）民眾失望。刪Q總部今開記者會，顏寬恒也以志工身分現身，顏寬恒批評陳柏惟荒誕行徑，讓台中海線屯區人民感到羞恥、沒尊嚴。

刪Q總部發言人MAX開記者會質疑陳柏惟唬爛自己的政績，MAX說，今年2月24日，陳柏惟自稱會勘跟地方建設做了193件，但到7月13日從陳的答辯書看到，會勘跟地方建設萎縮到剩下184件，經過5個月件數居然不增反減，MAX質疑是陳在有法律意義的答辯書只好寫實際數字，當初唬爛被抓包。

值得注意的是，顏寬恒以志工之姿出現在記者會，且完全在當稱職志工，記者會沒安排顏寬恒講話的階段，僅在會後媒體聯訪時接受媒體採訪。顏在記者會過程都跟其他志工一起站在後方，且記者會結束後還協助收拾現場，顏強調他加入擔任志工，全由罷免總部指揮調度。

顏寬恒日前發長文感慨陳柏惟讓鄉親失望，他今天再說，台中海線屯區人民願意接受一個高雄上來的新人，這樣的胸襟令他驕傲，但看到的卻是陳柏惟言語霸凌他人、不支持採購國際疫苗、讓萊豬進入校園長照場所，台中人最擔心的空汙，陳也沒跟人民站在一起，對地方服務的不熱衷、不在意、沒放在心上，還嘲笑連署罷免的人民，鄉親對於有這樣的民意代表，「講實在非常沒尊嚴。」

對於陳柏惟澄清自己585個日子每天來回台中，被扭曲。顏寬恒說，對選區立委來說沒什麼特別，不能成為理由，重點是一年多來鄉親讓他有機會服務地方，得到卻是如此態度的回報，「讓在地鄉親感覺到羞恥。」

顏寬恒強調，「刪Q」絕對不是統獨之戰、不是黨派之爭、不是政黨惡鬥，而是民眾對於不及格、荒誕行徑的民意代表，行使他們民主權利。