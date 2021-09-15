金鐘視帝龍劭華，昨（14日）被發現昏迷後，送醫急救不治，享壽68歲，噩耗傳出讓人不捨，演藝圈好友更是發文悼念，像是「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳也曬岀昔日舊照悼念，坦言：「至今仍無法相信這個突然的事實」。

陳美鳳表示昨晚錄影時，突然得知龍劭華逝世噩耗，坦言當下腦筋一片空白，回想起與他合作的第一部戲劇《牽手出頭天》，樂觀和調皮的個性仍深烙在腦海裡，去年挑戰新戲路的《三春記》，龍劭華更是二話不說客串站台，細數他生前「對戲劇用心付出、對工作認真敬業、對生活樂觀豁達、對新人提攜教導」，不禁感嘆：「台灣藝能界慟失一位經典優秀的演員」，也留給所有人無限感傷與懷念。

龍劭華遺體約凌晨1時運抵高雄市立殯儀館，親友悲痛扶靈喊「下車囉」，場面相當哀戚，據了解，由於家屬不願意醫院對外發表相關病情資訊，因此經紀人原定昨晚10點要對外說明，也臨時喊卡取消，改於今天再行統一對外說明，大體預計最快今早9點進行相驗，

龍劭華26歲踏入演藝圈，精湛演技讓他多次入圍金鐘，2013年先以《喇叭宏的悲喜曲》拿下迷你劇集影帝，2019年再以大愛《菜頭梗的滋味》獲得金鐘獎戲劇節目類男主角，當時在台上更真性情喊出「真的爽」，不過個性直率的他，入圍金鐘46搶視帝時，因為評審以「鼓勵新人」為由敗給潘瑋柏，忍不住怒轟「這金鐘一文不值，是個大便。」