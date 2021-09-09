台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，昔日對手前立委顏寬恒昨日千字文宣戰，他今天早上表示，很遺憾陳柏惟委員不明白罷免案的重點，4萬3000人連署是針對他沒有實踐對選民的承諾，請陳柏惟徹底檢討自己，不要再把責任怪罪給選民。

顏寬恒指出，陳柏惟沒有實踐自己讓海線、屯區的民眾感覺到驕傲的承諾，反而只有政治鬥爭，沒有爭取疫苗、沒有爭取紓困，也沒有擋下來萊豬，羞辱選民、羞辱選區，才讓選民絕望，決定站出來罷免他，請陳柏惟徹底檢討自己，不要再把責任怪罪給選民。