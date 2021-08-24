國民黨前主席吳敦義24日舉辦個人傳記新書《堅毅之路-吳敦義》發表會，立法院前院長王金平也到場支持，對於國民黨主席選舉，王金平表示，候選人都拜訪他兩、三次以上，希望尋求支持，他都告訴他們，自己保持中立，最後就看黨員怎麼決定。

王金平指出，江啟臣與朱立倫經常來我的辦公室，今早江啟臣有來訪，希望能夠支持他，而朱立倫上週也來過，這週六也要到我家為尋求支持，但自己還是保持中立，每一位參選人都很優秀，都很適合當主席人選。

王金平強調，最後讓大家做公平競爭，交給黨員同志決定，大家都希望能和平和善來完成這次的選舉，推出最適當的主席人選，強調自己是中立。而對於民調顯示前主席朱立倫為58％、現任主席江啟臣為22％，王金平認為這個民調是「暫時的」。

對於國民黨的兩岸政策，王金平認為，這當然是很重要的議題，也是決定這一次黨主席投票重要的依據，因為國民黨員的結構，20年以上黨齡的占絕對多數，新的同志倒是不多，這些一直都是支持國民黨兩岸政策的人，他們有決定這次黨主席的這股力量存在，如何讓20年以上黨齡的同事接受他的兩岸的論述，這是很必要的作為。

此外，中廣董事長趙少康成立戰鬥藍，王金平表示，這個他不懂，這方面看黨中央的看法比較重要，他不知道戰鬥藍是什麼藍，他是局外人。