國民黨主席選舉越戰越激烈，新北市被視為前市長朱立倫的重要票倉，不過現任黨主席江啟臣30前往新北市議會與國民黨籍議員座談，被認為搶票意味濃厚，他強調，這次前來是感謝過去地方議會在各項公投與相關議題上的幫忙，互相交流，被問到有沒有與新北市長侯友宜談論接下來選戰，他說，兩人常常通話見面，去年黨主席補選侯市長也有打給他打氣。

國民黨中常委、新北市議員林金結說，過去朱立倫在新北擔任多年市長，新北市支持誰不言而喻，不過江啟臣主席也是新北女婿，都與新北有淵源，不過他認為侯市長不宜先表態。

江啟臣受訪時表示，他這次到各縣市議會拜會，主要是感謝過去議會在各項活動與推動上的幫忙，包括反萊豬等等，希望與議員們交換意見想法，基本上是請益過程，議會黨團代表人民聲音，國民黨要跟人民站在一起。

對於被問到議員認為新北支持誰心照不宣，江啟臣認為，黨內的民主選舉不是誰挺誰，而是要爭取黨員支持與認同，這是黨內民主過程，會爭取基層黨員支持。

另外江近日貼出過去在國會質詢綠營官員的照片，被取了「壓綠江」封號，江啟臣說，外號是其次，重點是內容，作為在野黨，最重要就是要監督執政黨，由國會議員帶頭，與地方議會共同努力，監督並提出建議，也是民眾想看到國民黨展現戰力。