國民黨主席候選人朱立倫今視訊連線在「氣候、空汙、新冠肺炎高峰會」發表談話，提出氣候變遷一定要入憲，碳排放議題，不分黨派都要努力。

此次氣候立法對話論壇，由積極推動反空汙的葉光芃醫師主持，台大公衛學院詹長權教授、台大國發所周桂田教授等學者專家到場與會，討論新冠肺炎、空汙、全球氣候經濟、歐盟碳關稅等議題。

朱立倫指出，歐盟、日本、美國已經在規劃「碳關稅」，台灣2025年還有高達80％的火力發電，這樣下去2030「碳中和」要怎麼達成？2050「碳零排放」怎麼達成？

朱立倫認為，這些目標是不分黨派要來努力的！如果台灣再不行動，不開始為減少碳排放努力，恐怕就來不及了。到時候一定被徵碳稅、被經濟制裁。

朱立倫提到，最近大家討論修憲議題，各黨派應該放下自己的政治利益，將這些重要的議題納入規劃。他說「自己是第一個呼籲氣候變遷一定要入憲的人」，因為如果沒有入憲，就沒有黨派願意真正關心這個議題，也就不會有真正願意負責任的政府。

朱立倫更表示，能源政策不該是朝野拚政治的工具，必須要務實，如果訂定一個不可能達成的能源目標，就是在害台灣。朱立倫提出，現在到2025年至少50％甚至80％都是石化能源，碳排放如何符合未來的標準？

朱立倫認為，我們重視環境、重視台灣、重視地球，能源政策要務實，應該不分朝野為台灣著想，「雖然我們是在野黨，但也要做負責的準執政黨」。

朱立倫強調，因此自己也將籌備邀請國內外的專家、學者、企業家一起來討論，將氣候變遷議題納入「藍軍大智庫」與未來的「影子內閣」，一起來推動解決這個問題，保護我們生活的家園。