鎮瀾宮董事長顏清標趨前歡迎國民黨主席候選人朱立倫。（王文吉攝）

國民黨主席候選人朱立倫（中）參拜大甲媽，鎮瀾宮董事長顏清標（左二）、副董鄭銘坤（右二）、台中市民政局長吳世瑋（左一）陪同。（王文吉攝）

國民黨主席候選人朱立倫5日下午參拜大甲鎮瀾宮，他除向媽祖祈求疫情退散，更在顏清標面前強力催動罷免基進黨立委陳柏惟，呼籲台中選民10月23日站出來投罷免票，並強調自己若當選黨主席，一定全力發動罷免綠營不適任立委，台北市林昶佐也被他點名。

朱立倫5日下午參拜大甲媽，鎮瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤及台中市民政局長吳世瑋陪同。「加油！加油！」顏清標遠遠看到朱立倫，隨即趨前握手，接著一路併肩鼓勵，倒是2天前陪同江啟臣參拜的顏寬恒並未現身。

顏清標肯定朱立倫有16年縣市長經驗，更大讚朱立倫在行政院副院長任內，大力支持台中縣建設，也挹注許多經費。至於國民黨黨主席選舉支持誰？顏清標口風很緊，低調說，自己不是黨員，大家都是好朋友，祝福心想事成。

朱立倫參拜大甲媽祖，除祈求庇佑疫情退散、全民平安健康，接著話鋒一轉，炮火猛轟背離民意的綠委，尤其猛力催動罷免陳柏惟。

朱立倫轟背離民意的民進黨立委，提到總統、行政院長、立委理應力促台灣平安、人民健康，台中選出的立委在萊豬、疫苗、紓困竟都是站在百姓對立面，這種立委應該罷免！

朱立倫表示，不必等到黨主席選完，從現在開始發動全民罷免不適任綠委，點名刪除台中第二選區陳柏惟、罷免台北第五選區林昶佐。他提醒所有綠營立委，若違反民意，9月25自己當選黨主席，絕對發動罷免違反民意的民代。