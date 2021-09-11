前國民黨立委顏寬恒日前辭黨職，8日在臉書宣布要當罷免立委陳柏惟總部的志工。據媒體報導，有綠營知情人士對罷免案直言，陳柏惟是空降當選，對於選區經營基礎較為薄弱，與綠營議員雖有交情但多數為君子之交，加上黨中央尚無相關討論，陳柏惟所屬台灣基進也未向民進黨求援，且黨內立委莊競程日前跑攤才爆出沒戴口罩，挨轟是防疫破口，若藍營顏寬恒出手一擊就中，有在地議員憂心，恐會打亂2022綠營台中議員布局。

顏寬恒8日在臉書宣布要當陳柏惟罷免總部的志工。陳柏惟則回應，自由不該建立在霸凌別人之上。而罷免案通過與否，藍綠的動向也引起關注。刪Q總部9日開記者會，顏寬恒以志工身分現身，並批評陳柏惟荒誕行徑，台中海線屯區人民願意接受一個高雄上來的新人，這樣的胸襟令他驕傲，但看到的卻是陳柏惟言語霸凌他人、不支持採購國際疫苗、讓萊豬進入校園長照場所，台中人最擔心的空汙，陳也沒跟人民站在一起，對地方服務的不熱衷、不在意、沒放在心上，還嘲笑連署罷免的人民，鄉親對於有這樣的民意代表，「講實在非常沒尊嚴」。

立法院副院長蔡其昌。（資料照／姚志平攝）

鄰近選區的立法院副院長蔡其昌9日出席「全台地政士公會聯合會理監事聯席會議」受訪表示，罷免案的主角是陳柏惟，不是民進黨的問題，但以他個人立場，若陳需要協助，他個人會幫忙，相信黨的立場也是相同。

據《信傳媒》11日報導，台中綠委何欣純坦言，陳柏惟陣營一直想冷處理罷免案，但是顏寬恒跳出來站到檯面上(當志工)，這對民進黨是一個警訊。此外，有綠營地方人士直言，陳柏惟和無黨籍高雄議員黃捷不同的地方在於，陳的立場相較於黃捷，更加敵我分明，和民進黨立場不同，且黨內立委莊競程日前才被媒體爆料，防疫期間跑攤，卻沒戴口罩，被質疑是防疫破口，在疫情風口下，民代跑攤都轉趨低調，且在中央被質疑疫苗不足和防疫不力等壓力，恐使陳柏惟越來越不利。