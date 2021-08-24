高端疫苗接種第二天，出現陸姓作家接種死亡個案。競選連任的現任黨主席江啟臣表示，沒有人樂見憾事發生，衛福部應暫停高端施打，希望衛福部要協助家屬查明真相，給家屬一個交代。

江啟臣說，大家都明白，目前市面上並沒有完美無瑕的疫苗，疫苗、藥品研發有其極嚴謹程序，經常5年或更長時間才能通過審查程序。現階段所有的使用授權都是權宜之計，也因此讓政府的授權過程與科學檢驗，顯得更為至關重要。

江啟臣指出，對於昨天他所提出擔憂，遭網軍或側翼出征謾罵，指他是烏鴉，他再度提出呼籲，若是有相關的死亡案例、嚴重不良事件，衛福部都應立刻暫停施打，並查明原因向大眾報告。

江啟臣表示，過去其他國際品牌的疫苗也都有因為「安全至上」的考量，被停止施打的狀況，直到提出更多科學上的安全報告後，才恢復施打。

江啟臣強調，高端疫苗應讓家屬及社會都能放心，都能知道原因；而不是讓開學在即的老師以及入伍在即的役男因為只能打高端而恐慌不已。給人民應有的疫苗選擇，不能只有無限期等待跟高端兩種選項。