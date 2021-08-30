爭取國民黨主席連任的江啟臣今30日下午將拜會新北市議會，新北市長侯友宜視察蘆洲鴨母港溝表示，其實江啟臣主席是議長、很多的議員很久的老朋友，彼此之間的拜訪、聊天，甚至談談如何來做事，為人民、為國家、為黨能夠更好，他想這是人之常情，他會用平常心來看待。

媒體提問侯友宜，是否會在黨主席前表態？侯表示，希望只要保持一個心，如何積極的為人民國家做事，只要大家能夠團結為人民國家做事，這才是我們應有的本分，每一個人站在自己的角色本分好好做事。

媒體進一步提問，國民黨中常委林金結說，因為朱立倫曾提拔過您，所以暗示你是挺朱的？侯友宜表示，人生很多過程中，尤其擔任公職身份，最重要的是把自己的角色做好，就像今天視察的蘆洲鴨母港溝，我非常謝謝市府團隊，里長團隊，只要做好工作就能往安居樂業的方向走，他這輩子就是用這樣的信念，期待的是新北市、台灣會更好。