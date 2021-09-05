禁開放河濱 中秋節改社區中庭烤肉？侯友宜：非常危險不支持 15:302021/09/05 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對民眾中秋節可能轉往社區中庭烤肉，侯友宜表示不支持 。圖為烤肉示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節即將到來，民眾都期待能跟親友聚在一起烤肉，但疫情仍有風險。新北市長侯友宜今表示，新北市今年沒有舉辦中秋相關活動，轄內的河濱公園等公共場所禁止烤肉，而針對社區中庭烤肉，他不支持，因為行為涉及到脫口罩群聚共食，特別危險。 侯友宜表示，中秋即將來臨，大家需要共體時艱、小心翼翼，戒慎恐懼，大家在一起非常危險，對於會傳播行為，他並不支持。 新北市長侯友宜今表示，新北市今年沒有舉辦中秋相關活動，轄內的河濱公園等公共場所禁止烤肉，而針對社區中庭烤肉，他不支持。（新北市政府提供） 侯友宜：新北校園1染疫 全校PCR停課14天 新北大陳社區3更新單元 招商全壘打 #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #烤肉 #中秋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃竹強化二級警戒 漁港仍湧人潮 04:102021/09/05 地方新聞 高雄建2再生水廠 總統喊政院會支持 04:102021/09/05 地方新聞 台南市中秋活動 視疫情調整 04:102021/09/05 地方新聞 看屋筆記：苓雅區京城逸文苑(個案＋價格分析) 09:002021/09/05 建案開箱-高雄 古坑農村小旅行一日遊來囉 醃筍、藍染每人只要500元 11:352021/09/05 生活 林濁水重轟 政府失信 國之不幸 04:102021/09/05 生活新聞 老蕭專注創作已讀不回 04:102021/09/05 娛樂新聞 奉獻銀齡 雲林表揚不老志工 04:102021/09/05 地方新聞 直播》新北＋2夫妻確診 侯友宜最新說明 14:412021/09/05 生活 專家籲高危險群打第二劑 機組員每周採抗體 04:102021/09/05 焦點要聞 越南新住民贈自製月餅 移民署官員婉拒並呼籲不接觸外畜 13:572021/09/05 社會 生活熱門新聞 新北夫妻確診 侯友宜：妻是幼兒園老師 全校52人居隔 - 生活 第8輪施打對象敲定 陳時中：以AZ第二劑為主 - 生活 海盜後代考上台大 台東少女盼畢業後返鄉貢獻 - 生活 超狂外送員！3個月只休1天 狠賺66萬元 - 生活 空姐與確診機長「密切接觸」遭匡列 網一看這數字驚：事情不單純 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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