中秋節即將到來，民眾都期待能跟親友聚在一起烤肉，但疫情仍有風險。新北市長侯友宜今表示，新北市今年沒有舉辦中秋相關活動，轄內的河濱公園等公共場所禁止烤肉，而針對社區中庭烤肉，他不支持，因為行為涉及到脫口罩群聚共食，特別危險。

侯友宜表示，中秋即將來臨，大家需要共體時艱、小心翼翼，戒慎恐懼，大家在一起非常危險，對於會傳播行為，他並不支持。