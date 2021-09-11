新北市今天清零，市長侯友宜表示，6日爆發幼兒園染疫事件後，新北市一直到昨日10號，一共篩檢了共19563人，篩檢量增加1.5倍，全為陰性，將會持續篩檢。

直播》新北幼兒園＋社區病毒全是Delta，侯友宜最新說明。

令人憂心的是，中央指揮中心公布，日前新北市爆發幼兒園與社區群聚新增６人確認感染同一序列Delta病毒，當中包含和埃及爸一家接觸的板橋社區住戶、社區裝修工人夫妻。市長侯友宜表示將會全力守住這一波的Delta病毒來襲，阻斷社區隱形傳播鏈。下午三點將有最新說明。

新北市今仍有5所學校2262名學生停課，侯友宜強調，市府也會持續篩檢、擴大匡列、採檢，隨時採取預防性的停課，讓孩子們在校園的生活是安全的，而新北一定會扛起所有的責任，全力迎戰，用戒慎恐懼、步步為營、快速的反應，在基因定序結果未出來前，第一個時間就視同Delta病毒，全力的擴大匡列跟採檢，進行社區的清消及隔離，跟病毒競賽。