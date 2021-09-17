金門縣府「5＋3」加碼普發5000元紓困金和3000元振興券，幫助鄉親度過疫情難關。其中紓困金發放作業將告一段落，振興券也敲定10／1透過村里長發放，符合領取資格約14萬人。

縣長楊鎮浯今天中午透過直播向鄉親說明振興券的領券方法、票券使用限制及流通期限，強調為造福地區小型商家，每份計有10張面額100元及4張面額500元，使用期限至明年4／30，預期可帶動地區至少新臺幣4.2億元消費產值力，搭配中央5倍券加乘運作，預估整體可帶來15到20億元的滾動成果。

金門振興券的樣張之一。（縣府提供）

金門振興券的樣張之一。（縣府提供）

楊鎮浯表示，新冠肺炎疫情影響地區經濟至今近20個月，這項振興地方產業景氣，加碼普發的振興券，以設籍金門的鄉親為發放對象，也限於在金門地區商家消費。今年仍透過鄉親熟悉的村里辦公處「家戶配酒」模式發放。

縣府也表示，為避免振興券只流入大型量販連鎖店等特定商家，今年仍保留核銷限額機制，但上調開立統一發票商家計畫期間限額900萬元（以6個月核銷計算），上調免開立統一發票商家為每月新臺幣15萬元，讓民眾更好用。

楊鎮浯籲請中小型商家配合推出優惠方案，以擴大振興券的加乘成果。（李金生攝）

同時，普發振興券用意在改善地區商家經濟收益，因此也限制票券不得用於購買家戶配酒或於金酒寧山庫批酒。

縣長楊鎮浯今天中午透過直播向鄉親說明振興券的領券方法、票券使用限制及流通期限。（李金生攝）

縣府並評估，目前國內Delta變種病毒蔓延情況不明，一切以防疫為第一優先。若確有必要，會視後續疫情警戒等級調整發行、流通、核銷及適用狀況，以回應實際需求，讓金門振興券發揮最大的經濟效益。

楊鎮浯籲請中小型商家配合推出優惠方案，以擴大振興券的加乘成果。相關資訊將公告於金門縣政府官網、金門縣政府建設處官網及110年度金門地區振興券專區及金門縣政府臉書粉絲團。

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