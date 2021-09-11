璨樹颱風來襲，柯文哲說，北北基生活共同圈，有放颱風假決定機制，通常人事處長討論在交由首長發布，晚上20-22時發布，明天本來就假日影響不大，他個人看法是應該會放假，但照SOP走。針對明天是否停班課，新北市長侯友宜今下午在疫情記者會鬆口「可能性非常高」，市府將提早與台北市、基隆市進行討論，並盡量提早向所有市民宣布。

侯友宜表示，「按照目前狀況，停班、停課的可能性非常高」，他說，新北市防災中心已經一級開設，會依颱風強度、雨量，隨時來做好準備，稍晚充分討論後，就會和所有市民宣布是否停班停課。

總統蔡英文則說，雖然風雨還不強，但還是要提醒大家，璨樹颱風的結構完整、紮實，千萬不能掉以輕心。預計從今天下午開始，颱風將從東部外海北上，全台各地都會有強風豪雨，請住在沿海低窪地區及山區附近的朋友，務必特別小心。

總統說，中央災害應變中心已經完成一級開設，她也指示國軍，做好準備，盤點相關救災機具，以便在最短時間出動應變。