足球「萬人迷」貝克漢（David Beckham）這次不踢球，而是邀請民眾線上打太極拳！作為AIA友邦保險的全球大使，貝帥將參與12日的「AIA Live 2021」線上健康活動，與來自亞洲各地的友邦保險健康大使、專家及網紅分享練習太極拳心得，並探討精神健康等議題。

「AIA Live」於去年首度舉行，透過友邦保險的YouTube頻道「AIA Healthy Living」線上播放一系列宣揚健康保健資訊的內容，開創業界先驅。活動首日即吸引了63000名觀眾，並在網路社群平台獲得近100萬次互動及1400萬次觀看數。該活動旨在於新冠病毒大流行期間向大眾加強推廣健康、保健和保障的重要性。

「AIA Live 2021」將於12日舉行，屆時貝克漢將現身YouTube，在線上直播4場太極拳的練習。此外，多位友邦保險區域大使及特別嘉賓亦將會參與助陣，包括知名大廚彭永浩、奧運健將Dame Valerie Adams、前壁球世界冠軍 Nicol David、神經科學家兼暢銷書作家茂木健一郎博士，以及英超熱刺足球會的專業足球教練等。

「我很高興友邦保險再次舉辦『AIA Live』線上健康活動。」貝克漢說：「我們必須適應現在生活的世界，探討保持積極正面和尋找目標的重要性，透過微小改變以改善健康。我很興奮能夠與眾多優秀且在乎健康的人士一同參與這次的活動。」

「AIA Live 2021」內容將圍繞精神健康、身體健康、營養健康及環境健康等4個重點，友邦保險首席市場總監施斌陞（Stuart A. Spencer）表示，「AIA Live」將為亞洲區內數以百萬計的民眾提供見解，希望為大家的身心健康和家庭和諧帶來確切的改變，期待透過這個獨特的活動與各個社區互動。