以往中秋節團圓家家戶戶烤肉，今年因疫情關係，很多縣市禁止民眾中秋節在戶外烤肉，居家烤肉夯，台中醫院急診醫學科醫師陳正一說，居家烤肉不同於戶外烤肉，有通風、電線過載等問題，加上食材的運用，處理不當容易造成急性腸胃炎，呼籲民眾把握4原則，開心烤肉不傷身。

台中醫院急診醫學科醫師陳正一指出，居家烤肉用傳統木炭可選陽台、庭院或頂樓烤肉，降低一氧化炭中毒的風險；室內烤肉可用卡式瓦斯爐、電磁爐或是電烤盤，但要注意高功率電器電流是否超過負荷，建議加裝自動強制切斷電源功能的延長線，避免電線過載發熱，造成起火危機。

陳正一說，根據往年經驗，秋節後急診就醫人數突增1至2成，大多是因急性腸胃炎症狀就醫，因肉類、海鮮沒烤熟，或是烤肉吃太多、生熟食沒處理得當而導致腸胃不適，除注意食材新鮮度，生鮮食材離開冰箱後要盡快烹煮，在處理食材時，避免生食細菌汙染到熟食。

陳正一建議，中秋烤肉先吃蔬菜和肉類，再吃玉米、地瓜等澱粉食物，讓血糖不會突然上升的太快。此外，三高患者和腎病患者則應避免攝取過多的蛋白質和鹽分，烤製食材時以薄鹽調味，避免鈉攝取量超標。

陳正一指出，秋節應景的柚子含酵素與藥物交互作用，可能導致某些特定藥物延遲代謝，增加血液中的藥物濃度，尤其是降血脂藥物、降血壓藥物及抗心律不整的藥物等等，避免服藥前後食用柚子。

陳正一醫師強調，居家烤肉不同於戶外烤肉，防範一氧化碳中毒風險，一氧化碳為無色無味卻具有毒性的氣體，中毒後不易察覺，往往在昏迷中死亡。若出現頭暈、頭痛、噁心、嗜睡、疲倦等不適症狀時，應先至通風處呼吸新鮮空氣並撥打119求助，盡速就醫。