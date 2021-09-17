今年受疫情影響，全台多個縣市規定不可在公共場合烤肉，許多每年必烤肉的民眾只能宅在家賞月防疫，信義房屋因此推出「中秋月光派對-烤肉夯夯樂」趣味烤肉遊戲，讓民眾可以依照自己的口味喜好在線上模擬烤肉，挑戰掌握烤肉熟度最佳上菜時機，還有機會抽中居家聖品Switch Lite或全家購物金..等多項好禮，另外分享給親朋好友還可加碼再抽獎一次，讓大家一起歡喜在家過中秋。

「中秋月光派對-烤肉夯夯樂」活動開始一周就已吸引4000多社區居民參與，利用線上遊戲維繫感情，今年本土疫情較去年嚴峻，因此不論端午、中元節甚至中秋節等活動，信義房屋都已改為在社區幫APP線上舉辦，希望疫情期間不能相聚，但仍讓各社區保有過節歡樂氣氛，今年共串聯上千個社區分享線上節慶活動以及防疫資訊，同時推出6000個積木月光寶盒DIY，可在全台部分信義房屋分店報名領取，在家中親子同樂DIY。

信義房屋蘆洲店費皓翔表示，以往許多社區會舉辦中秋晚會，今年幾乎都因疫情取消，因此向社區推薦社區幫APP線上的烤肉遊戲，透過有趣的遊戲增進社區住戶與遠距離親友的互動，一起線上烤肉零距離，線上可烤香腸、香菇、龍蝦等，線上烤肉零失敗，許多社區住戶已經跟費浩翔說今年中秋多虧了線上烤肉遊戲有趣又好玩。

今年信義房屋因應疫情在節慶時推出線上活動，每場至少有3000多人參與，2021年已累積近三萬人參加線上活動過節，顯示民眾對於線上過節接受度越來越高，更是未來趨勢。成立40年的信義房屋近三年已舉辦超過兩萬場社區服務，舉凡紗窗修繕、環境清潔，疫情期間利用線上活動關心社區不中斷，期望持續以好服務、好生活為目標，將信義精神遍及所有社區，創造社區永續好生活。