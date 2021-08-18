相較去年歐美音樂家紛紛來台演出的狀態，今年5月之後，世界像是翻轉過來，歐美場館紛紛解封，台灣場館開始限縮。然而，長年往返台灣、德國的音樂經紀人黃淑琳表示，目前在德國地區，因疫苗覆蓋率高，看似開放，但其實是有限制地開放。

黃淑琳表示，「包括我們外出旅行、到異地住宿、看表演等，都需要有疫苗接種證明，或是需要事先申請快篩陰性證明，也不是完全的自由。」

隨著三級降到二級警戒，9月開始陸續有音樂會出現，包括森．木管三重奏音樂會、黃俊文小提琴獨奏會、次女高音石易巧獨唱會，全都以間隔座舉辦。不過，據了解，少掉一半票房的成本，幾乎都是靠申請補助或有贊助，才能保持平衡。

黃淑琳表示，音樂類演出，相較戲劇、舞蹈而言，成本較為單純，但因疫情而一再取消的行程，無形的耗損，在於音樂會前的行銷和前置作業準備工作。

此外，黃淑琳觀察，受到疫情限制，目前下半年國外音樂家來台演出行程，都需要預留隔離時間，每次至少需預留一個月的空擋，在歐美場館解封的狀態下，如果音樂家本身有教職，或是有其它正職工作，會較難排出空檔，因此，下半年來台的外國音樂家，應該只會有非常少數的量。