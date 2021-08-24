疫情警戒降級，新北市交通流量飆升，新北市交通局統計，市區道路平日、假日的車流量都恢復到三級警戒前的131％到139％，但大眾運輸工具流量卻只恢復4成。新北市交通局分析，疫情期間民眾使用更多私人運具，警戒解除後，沒有回流，呼籲民眾防疫不要大意，儘量減少出門群聚，若有外出必要，可多利用大眾運輸工具，省去塞車及找停車位時間。

新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，防疫期間交通局每日蒐集道路交通量及公共運輸運量，包括監控點市區道路、國道交通量以及公車、捷運、淡海輕軌、台鐵及公共自行車運量，以了解民眾配合防疫情形；相關車流和運量於6月達到最低點，7月起則逐漸回升。

林昭賢指出，自疫情三級警戒降為二級、雙北開放餐飲內用後，道路交通量在父親節假期前突然飆升，甚至目前已超過三級警戒前的水準，市區道路於平日和假日的車流量都恢復到三級警戒前的131％到139％。

林昭賢說，道路上車變多了，但公共運輸運量卻只有在三級警戒前的4成左右，假日運量甚至更僅有三級警戒前的3成；推測原因可能民眾在疫情期間移轉去使用更多私人運具，三級警戒解除後，沒有回流使用大眾運輸工具。

交通局表示，為鼓勵民眾使用大眾運輸，刺激乘客回流，並提前為9月1日學校開學日提前暖身，新北市公車自24日起全面恢復原有班次（距）；交通局除針對公車候車亭進行環境大掃除，更持續加強督導公車業者場站、車輛加密清消，每輛公車上均備有消毒酒精，提供乘客使用，用心提升公共運輸防疫措施，請民眾安心乘車。