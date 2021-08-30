「YouBike 2.0（微笑單車）」第1000站花落高雄大學，30日舉行「高雄大學行政大樓站」啟用儀式。這也是高大校區包含周邊的第9處站點，愛好自行車運動的高大校長陳月端與學生們都覺得日後的通行會更加便利。

高雄大學校園廣闊占地82.5公頃，對於打造安全便利的交通環境、積極爭取各種節能環保的大眾運輸載具資源一直是校長陳月端的施政重點。

陳月端感謝高雄市政府交通局、微笑單車股份有限公司、在地藍田里長謝坤易的支持與協助，陸續在校內建置多處YouBike 2.0站點，且第1000站里程碑成果與高大師生、在地民眾共享，相信必可創造更高的使用率。

陳月端也開玩笑向交通局毛遂自薦代言，身為「鐵粉」，她最知道YouBike的好，不論上班通勤或假日休閒，她都能搭配專屬App熟練尋得站點，用以銜接市區各捷運站或景點，還強調：「不收代言費，只要將優惠多回饋給我們師生同仁。」

高市交通局長張淑娟表示，在陳月端積極爭取下，YouBike2.0至今已在校內啟用9座租賃站，高雄大學使用人次在高雄各大專院校中也名列前茅，已成為學生日常通學、往返捷運站最後一哩路接駁的重要交通工具，第1000站在高雄大學啟用特別具有意義。

高雄大學行政副校長吳宗芳表示，過往校方曾回收校園棄置單車，整修成為「愛心腳踏車」供師生民眾免費騎乘，但長期養護成本也造成財政負擔，感謝交通局、YouBike願意導入專業優質的共享單車系統，加上教職員證、學生證均已結合「一卡通」電子票證功能，租借更為方便，校方將持續鼓勵師生善加利用。