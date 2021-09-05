調查局南機站追查某立委疑似涉政治獻金不法案，約談一位關鍵證人，但證人卻趁著調查官在滑手機不注意時，竊取相關筆錄和提示資料，南機站副主任林泰穎轉發調查局本部新聞稿指出，得知相關情事後，已經立即要求該名證人將文書資料交回，不影響後續調查，高雄地檢署目前也正在了解相關案件中。

據了解，某立委被爆出疑似涉入政治獻金不法案，調查局立即展開調查，日前約談一位關鍵證人，由盧姓女調查官負責製作筆錄，另名承辦調查官負責訊問，由於案情陷入膠著，承辦調查官暫時離開偵訊室與長官討論案情，而等待期間女調查官卻在滑手機疏於注意，相關筆錄和提示資料就在此時遭證人竊取。

調查局本部表示，南機站得知相關資料遭竊後，已立即要求該名證人交回文書資料，不影響後續調查，南機站將依法追究該名證人所涉刑事責任。至於同仁行為違失部分，政風室已依權責進行查處中。

南機站副主任林泰穎表示因為案件還在偵查中，不便對外說明，高雄地檢署則表示，相關案件目前正在了解當中。