盧慈蓉（右）多年前曾參觀過台大，當時志在當老師。（盧太城提供／蔡旻妤台東傳真）

大學新生即將入學，台東女中盧慈蓉4日收到台灣大學入學通知；鹿野鄉永安村長陳志輝表示，當了十幾年村長，她是村里第1位應屆畢業考上台大。據了解，她是恆春海盜的後代，家族獲悉後均感到不可思議，與有榮焉；盧慈蓉希望畢業後有機會留在台東貢獻所長。

鹿野鄉永安村長陳志輝表示，盧慈蓉是村裡首位應屆畢業生考上台大，是村莊之光，他當了10幾年村長，據他了解，10幾年曾有1位羅瑞鴦考上淡江大學，後來考上台大碩士。

考上台大生物環境系統工程學系的盧慈蓉4日收到入學通知，並完成相關入學程序，親友和村莊獲悉她考上台大都很驚喜，與有榮焉。據了解，盧家人全都認為這是「想都沒想到的大事」，他們一家原本來自屏東恆春的海盜家族，移居到台東後山，沒想到後代也會有書生，而她的叔叔由長輩取名盧習書，可見海盜世家相當渴望成為書香門第。

盧慈蓉說，原來學測成績不好，當下決定拚指考第2類組，春節過後就是不停的讀書，鎖定自己強項數學、物理、化學，其中數學和物理都獲頂標，尤其是物理比頂標高了10分，才能進入台大。她特別感謝家教老師呂庭佑，精準掌握考題方向和解題功力，還有班導李心如老師一路上給予的指導鼓勵。

盧慈蓉的父親盧太城表示，家族原來是海盜，後來被趕出恆春城，部分家族定居在恆春水泉村，這村莊10幾年前全部都還是姓盧，近年因觀光發展才有外姓氏移入。其他家族則四處漂流，80年前祖先翻山越嶺，從恆春移民到台東鹿野鄉永安村，當時的永安村僅有10幾戶人家。

據了解，今年大學指考由於受疫情影響於8月31日放榜，台東女中升學成績比去年成長。指考報考人數64名，指考錄取人數58名，錄取率達90.6％，其中錄取國立大學共19 名，1人錄取台灣大學。盧慈蓉表示，生工系著重在環境上，她希望畢業後能回到台東貢獻，讓台東的好山好水永續。