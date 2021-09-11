【愛傳媒葉毓蘭專欄】每年的九月十日是世界自殺防治日，而10日正好有篇新聞是台中有名四十多歲女子因試圖跳樓，轄區的正義派出所廖俊賓所長將其救下的英勇事蹟，平常這些試圖尋短的事件，大多是由警消同仁協助救助，他們都是救人的英雄。

但今天我想借用這個機會特別談談警消的心理健康的問題。長年以來，我都一直強調，警消的工作性質、工作環境、工作時長都非常特殊，完全不同於一般公務員，同仁時常面對著超乎常人般的壓力，這些壓力可能來自於案件現場、民眾互動、長官壓力等等，而過長的工時也壓縮了與家人和伴侶的相處時間，波麗士們積攢的負面情緒，可能是沒有地方傾訴與發洩的。

雖然警政署有「關老師」和「身心健康諮詢服務」等專線，但這些都是透過服務機關或是主管的介入、引介來識別員警的需求，然而長年以來警察形象一直被塑造成英雄主義、剛強的形象，主動示弱反而可能會有來自同儕的壓力以及被標籤化的可能，無形中壓抑了同仁的求助，進而導致了每年數件甚至十數件的同仁輕生案。

我在去年十一月，就透過員警酒駕案質詢時提出真正的問題來源：「壓力幾乎成為同仁們最大的職業傷害」，同仁們在工作時的壓力長久以來無處釋放，已經成為極大的隱憂；在美國等先進國家甚至是周遭的香港、新加坡，警消單位都配有心理醫師，定期讓同仁做心理諮商、輔導，多年以來我不斷倡議，希望內政部也可以比照這些國家聘雇專門的心理諮商師，但依舊是「員額不足、經費困難」等老問題。

我國的同仁承擔著比其他國家的警消更多的業務，且長期以來高壓、高強度、高風險的工作造成了他們身心的傷害早已是不爭的事實，政府必須早日關注到這個問題，別再讓同仁們有苦說不出，世界上沒有不會倒的英雄，這些英雄不過就是苦苦撐著而已⋯⋯。

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作者為立委、前警大教授

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