員林扶輪社收藏台灣省旅遊攝影學會成員於921地震後深入災區拍攝紀錄的珍貴照片，近日進行重新整理後，於員林火車站展出至中秋連假後，盼讓來往旅客、遊子會大自然反撲的可怕，培養環境保護與防災意識。（謝瓊雲攝）

921大地震災情紀錄照片回眸與教育展，17日起在員林火車站一樓大廳展出至23日，吸引不少民眾駐足觀看良久。（謝瓊雲攝）

921大地震災情紀錄照片回眸與教育展，17日起在員林火車站一樓大廳展出至23日，吸引不少民眾駐足觀看良久。（謝瓊雲攝）

921地震將滿22周年，員林扶輪社將前社長何黎星所收藏的珍貴災區相片重新整理，即日起在員林火車站大廳展出，讓旅客和返鄉民眾回顧當年震後災區景象，藉此回首、省思，抱持居安思危與保護自然環境意識。

員林扶輪社社長賴錫堅表示，今年921剛好是中秋節當天，有四天連假，特地將昔日珍貴相片翻拍再製成電子書，並將收藏多年的原始照片整理，由僑信國小提供展示畫架，陳列在火車站一樓大廳展示，供來往民眾觀賞。

總統府國策顧問何黎星，也是員林何醫院院長，行醫多年，也曾擔任第19屆社長，他回憶當年擔任社會服務組，立即帶領同仁前進第一線搶救傷患行列，並借用育英國小校園設置急救站，除了醫治傷者的身、也安穩家屬的心。

何黎星說，當年第30屆社長翁金源帶領全體社員出錢出力，除了捐贈救護車，還舉辦徵文、體能競賽、愛心募款等一系列「關懷你我家園」災後重建活動。

其中，台灣省旅遊攝影學會成員不畏餘震威力，深入中部各災區紀錄災後景象，且無償捐給扶輪社收藏，這批珍貴相片曾遠渡重洋，在日本佐賀唐今市、韓國等地展出，後由眾人協力編纂成相片集出版，半年內就再版，盼能讓更多人謹記這場天災，防患未然。

賴錫堅說，前事不忘，後事之師，921大地震災情紀錄照片回眸與教育展，17日起展出至23日，盼通勤與返鄉的年輕學子、旅客們，能從斷垣殘壁的照片景象中，體會大自然反撲的可怕，進而學習尊重大自然、保護生態環境，並做好防災準備與教育。