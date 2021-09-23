國民黨立委馬文君。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨立委馬文君赴南投縣信義鄉體驗「洗愛玉」過程。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨南投區立委馬文君，時常在臉書分享時政見解和走訪民間的心得，與網友互動相當熱烈。由於愛玉是南投縣信義鄉名產，馬昨日（22）也親赴當地體驗「洗愛玉」的過程，並拍下一系列照片在臉書發布。照片獲近千名網友好評，除有不少人讚賞馬此舉有助觀光，更有人驚呼：「委員照片太美了，讓大家都失焦啦！」

馬文君昨日赴南投縣信義鄉，了解愛玉生長及相關商品產製情形，並在臉書刊出一系列照片，包括成長中的「愛玉本人」掛在樹上的模樣、愛玉收成曬乾後的模樣，以及愛玉籽在果殼中的原貌，讓她也忍不住大呼驚奇：「原來愛玉本人長這樣！」

國民黨立委馬文君赴南投縣信義鄉，了解當地名產愛玉生長情形。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨立委馬文君赴南投縣信義鄉，了解當地名產愛玉相關商品產製情形。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨立委馬文君赴南投縣信義鄉，了解當地名產愛玉相關商品產製情形。（圖／取自馬文君臉書）

特別的是，馬文君還親自參與「洗愛玉」的過程，即將曬乾後的愛玉果放在注滿冷水的鍋中不斷搓洗，直到鍋內凝結出整塊愛玉凍，這才大功告成。馬向網友打趣表示：「大家猜猜我在做什麼？」並強調自己認真洗出晶瑩剔透的愛玉凍，等加上蜂蜜、檸檬，就是最消暑解膩的聖品，且愛玉本身熱量低、助消化，可謂「信義鄉的田間好物」。

馬文君赴南投縣信義鄉，親自上陣「洗愛玉」。（圖／取自馬文君臉書）

此文一出，獲得近千名網友按讚，紛紛留言：「委員好美喔！」「委員這樣好可愛耶！」「委員水噹噹喔」、「水啦」、「委員照片太美了，讓大家都失焦啦！」「哇這好有趣喔！委員加持有助當地觀光業發展，農家樂現在也很流行呢」、「第一次發現洗愛玉原來這麼有趣」、「能吃到委員親手洗的愛玉真是太幸福了！」「感謝委員告知旅遊好去處」。