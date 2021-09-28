國民黨團書記長陳玉珍在臉書發文，早上5點18分強佔議場門口，突襲成功。（摘自陳玉珍臉書）

國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍今日（28）早上5點18分，在臉書秀出自己搶占議場門口「突襲成功」的照片。（圖／取自陳玉珍臉書）

民進黨團為讓行政院長蘇貞昌今(28日)順利進行施政報告，昨晚在議場門口前輪班固守，但今天清晨卻被國民黨立委成功奇襲。國民黨立委陳玉珍更是一馬當先直衝一場大門，並與守在門口的民進黨立委鍾家濱、鄭運鵬、許智傑和莊瑞雄爆發激烈肢體衝突和爭吵，經過一番推擠和拉扯後，陳玉珍守住門口，並反嗆，「要當執政黨晚上不要睡覺」。

陳玉珍今天清晨奇襲立法院議場大門時，首先和鍾佳濱爆發肢體衝突，雙方互相拉扯，陳玉珍大喊，「他先堵我的喔，他先的喔」，並用力推開鍾佳濱，周圍其他人連忙勸阻，之後鍾佳濱走到旁邊，陳玉珍又說，「他先來碰我，我沒有動你喔」，一旁的鄭運鵬則拍肩安撫她的情緒，但陳玉珍沒搭理他。

看到情況後，莊瑞雄直言，「不是嘛，你要你就來排隊嘛」，陳玉珍則說，「怎樣，你們睡覺我不能坐這裡嗎？」莊瑞雄繼續說「你要來就來排隊嘛」，陳玉珍反嗆，「晚上不要給我睡覺」，陳玉珍說話的同時還用屁股頂開卡在門口的鄭運鵬，莊瑞雄又說，「耍這種賤招」，陳玉珍怒嗆，「什麼賤招？你們站這5分鐘對嗎？」莊瑞雄反擊，「要當在野黨就努力一點」。

這時許智傑上前加入戰局，但卻被陳玉珍一把推開，陳玉珍更說，「我們不夠努力嗎？你們那麼棒，努力一點晚上不要睡覺，要當執政黨，晚上不要睡覺」。