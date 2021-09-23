陳姓男子3年前因女性友人向他哭訴遭男友始亂終棄，他憤而找人將對方押到他開設的釣蝦場辦公室，以空氣槍BB彈、牙刷及辣椒水 「懲罰」其私處，還以酒瓶插其肛門，歷審依凌虐強制性交等罪將陳判刑8年，他提上訴後，最高法院駁回確定。

2018年6月22日凌晨，陳男以電話聯絡該名男子，表示要討論對方與女友和解之事，要求其前來釣蝦場，對方依約至該辦公室後，陳命他脫光全身衣物，並持其所有之空氣槍以BB彈朝對方下半身射擊、鋁棒毆打。

陳男命被害男子趴在辦公桌前，持啤酒玻璃罐插進他的肛門，又要求他拿牙刷刷自己生殖器及用辣椒水淋，以手機拍下他酒瓶插入肛門的照片後，脅迫他簽立數張本票後，還要他罰跪，凌虐長達8小時後才讓他離去。

歷審考量陳男以凌虐方式對被害男子強制性交，造成其身體、心理嚴重受創，行為實不可取，考量案發後與被害人達成和解，被害人也請法院對陳男輕判，依凌虐強制性交罪及剝奪他人行動自由罪將陳男判囚8年，上訴後，最高法院駁回定讞。