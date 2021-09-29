疑患有精神疾病楊姓男子，無故挖傷超商女店員雙眼，目前仍在醫院住院治療中，屏東地檢署檢察官指示警方密切掌握楊男後續治療情形，若經醫院評估可出院時，將依法向法院聲請羈押。

屏檢主任檢察官陳怡利指出，承辦檢察官將積極指揮警方對楊男依法妥適處置，若有事實足認被告有羈押理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。