男狠挖超商女店員雙眼 屏檢：醫院治療結束就聲押 16:352021/09/29 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏檢將在楊男出院後向法院聲請羈押。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑患有精神疾病楊姓男子，無故挖傷超商女店員雙眼，目前仍在醫院住院治療中，屏東地檢署檢察官指示警方密切掌握楊男後續治療情形，若經醫院評估可出院時，將依法向法院聲請羈押。 屏檢主任檢察官陳怡利指出，承辦檢察官將積極指揮警方對楊男依法妥適處置，若有事實足認被告有羈押理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。 野馬男飆速撞死女騎士 檢求重刑 曾遭屏東挖眼惡男隨機割頸 她現身談恐怖經歷心有餘悸 #屏東 #口罩 #便利商店 #挖眼 #咬狗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東恐怖挖眼男抓到了 女店員恐失明村民激憤：是慣犯！ 10:202021/09/29 社會 遭控猥褻求職女突輕生 台南禮儀社業者相驗死因出爐 12:532021/09/29 社會 屏東超商女店員遭挖眼 縣長潘孟安道歉了 13:582021/09/29 社會 奧客點餐太大聲遭嫌 怒罵其他客人「沒睪丸」下場出爐 10:322021/09/29 社會 【暗黑司法】思覺失調被告緊急監護修法還在拖 民眾隨時身處恐懼 11:182021/09/29 社會 搭捷運拉下口罩不滿被糾正 莽男動手打飛乘客眼鏡被訴 15:042021/09/29 社會 5惡煞臉書直播打死人！父母目睹兒遭凌虐2小時慘死 二審減輕 13:462021/09/29 社會 寧罰錢也不清臭水溝 南檢社會勞動者難忍惡臭受不了繳罰金 11:362021/09/29 社會 林依晨為懷孕吃盡苦頭 「打針取卵」煎熬求子路曝光 09:122021/09/29 娛樂 韓法院命三菱重工出售資產賠償 日本抗議 04:102021/09/29 話題觀察 女店員慘遭惡男挖眼 村民起底「曾挖狗眼」沒人敢幫 15:032021/09/29 社會 社會熱門新聞 屏東超商女店員提醒戴口罩 慘遭挖雙眼恐失明 - 社會 影》屏東恐怖挖眼影片曝光 壯碩男壓住女店員狂戳猛挖 - 社會 屏東恐怖挖眼男抓到了 女店員恐失明村民激憤：是慣犯！ - 社會 曾遭屏東挖眼惡男隨機割頸 她現身談恐怖經歷心有餘悸 - 社會 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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