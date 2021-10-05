屏東挖眼案震驚全台，新北市長侯友宜上午在臉書指出，具攻擊性的精神疾病患者流連於街坊巷弄，絕不屬於民眾應承擔的風險，他不斷呼籲中央儘速設置專責司法精神醫院，讓司法及戒護體系進駐精神醫療處所，監護處分目的才能被實踐，才是長治久安之計，可惜這議題一談再談，卻始終沒有被具體落實，政府不能以「法無明文」推卸保障民眾的責任「問題不解決，我們無法想像的殘酷悲傷，還會有下一次。」

侯友宜說，精神病患犯罪，最需要的就是給予適當的強制管束及治療，只有完整監護並穩住病情，才是對患者自身及一般民眾最佳的保障。而政府應承擔的責任，就是讓他們在具有高度戒護、專業醫療的專責醫院裏接受治療。

侯友宜說，從警30年他深知精神疾病罪犯處遇在實務運作上的力不從心，他們是病患，值得我們保護，但也可能在毫無病識感的情況下，傷害其他同樣要被保護的民眾。手心手背都是肉，絕不該因處遇不力，而讓任何一方承受風險。

侯友宜說，目前台灣法規及處理機制，精神疾病罪犯一旦宣告執行監護處分，將會轉由一般公立醫院或精神療養院收治，此舉不僅造成醫療人員沉重的心理壓力，病患也無從得到最佳治療。且依刑法第87條，精神疾病罪犯最長監護期限為五年，五年一到，如果病患尚未完全康復，就回歸社區，又怎能不引發地方人心惶惶。這終歸是無盡的惡性循環，刑法第87條已經不合時宜，且影響社會層面深廣，應該儘速修法。

侯說，這次屏東傷人案不幸發生，引發全國人民憤慨，近年如小燈泡案、鐵路警察承翰犧牲案等類似悲劇陸續發生，著實憂心不已。

侯友宜說，當刑警或當市長都一樣，他一直在學習感同身受。立場轉換，同樣能明白精神疾病患者的無助與煎熬，因這社會上對他們既定印象或錯誤的汙名化，驅使他們選擇躲藏、隱匿，害怕面對人群，在沒有勇氣求助專業醫療的情況下，病況持續加重，最終做出自傷傷人的事，這些悲劇的發生，全體社會都該共同面對。

侯友宜說，請潘小姐不要因此而失去對於社會的信任，「相信我」，每一位國人都跟我一樣，願意挺身而出，捍衛您與每一個國民的安全。政治的存在，是為了解決人們的不幸，朝野都該重視這個課題，拋開立場上的對立，儘速推動相關法令的修正，捍衛民眾安居樂業的基本人權。

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