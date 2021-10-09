新北市長侯友宜今（9日）下午主持疫情說明會，侯說，連續假日期間針對交通以及風景區進行人潮儀表板管控，上午僅有3路段壅塞，要前往淡水欣賞煙火的民眾，關渡橋一帶有回堵現象，要特別注意。

侯友宜說，除了上午國三接國五以及台64下八里閘道口、台65接國道壅塞外，目前交通狀況良好，提醒民眾要前往淡水欣賞煙火的民眾一定要戴上口罩，把防疫做好。

此外，往淡水方向目前關渡橋一帶有回堵現象，要特別注意，烏來立體停車場、瑞芳九份老街人潮已經達到40％，建議還是要把防疫做好，若無法把防疫做好，就不要再前往。