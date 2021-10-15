上海航交所公布最新SCFI綜合運價指數，本周綜合指數4588.07點，下跌59.53點，各主要航線也都呈現下滑現象。不過，貨攬業者認為，本周跌幅還只算是微跌，主要還是大陸十一長假後的效應，目前缺船、缺櫃沒有改善，運價本周滑落只是短期現象。

本周SCFI報價，綜合指數為4588.07點，下跌59.53點，跌幅1.3％，其中，美西線每40呎櫃運價下跌152美元，跌幅2.4％，報價6219美元；美東線每40呎櫃連三跌，下跌414美元，跌幅3.7％，來到10700美元，三周以來總計下跌1276美元，跌幅總計10.7％；歐洲線每20呎櫃為7687美元，下跌27美元，跌幅0.4％。

貨攬業者指出，運價回檔主要反映大陸限電造成生產下滑及十一長假後短期季節性因素，另外，航商宣告運價凍漲也有影響，目前船還卡在北美，呈現缺櫃的擁擠現象。至於拜登政府宣布港口、物流零售業24小時不間斷解決塞港危機，後續影響運價程度還要觀察。