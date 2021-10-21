TrendForce旗下WitsView公布10月下旬面板最新報價，由於電視面板拉貨動能相當疲弱，新出爐的報價大跳水，55吋電視面板狂崩40美元，報價145美元，跌幅達21.6％；43吋及32吋中小尺寸電視面板跌幅也超過2成，分別為22.8％及21.4％。

TrendForce顯示器研究處資深副總邱宇彬表示，歐美電視銷售旺季在第3季提前備貨下已經告一段落，由於大陸十一長假銷售黯淡，10月電視面板拉貨動能相當疲弱，由於面板廠投片量只有小規模調整，市場供過於求壓力大，10月電視面板跌勢加劇。

而接下來要觀察大陸雙十一的表現，如果銷售不錯，在今年底會有回補庫存需求，有助於跌幅收斂。不過以目前狀況來看，面板價格跌勢將一路延續到明年第1季。

Witsview統計，10月下旬各尺寸電視報價持續走跌，大尺寸電視面板，包括65吋及55吋，分別跌價30美元及40美元，報價來到220美元及145美元，跌幅12％及21.6％。43吋電視面板跌破100美元，直探78美元，下跌23美元，跌幅22.8％；32吋電視面板報價44美元，下跌12美元，跌幅21.4％。

IT面板方面，10月顯示器面板修正，21.5、27吋均較上月下跌0.5美元，報價為72.3及94.2美元；23.8吋顯示器面板報價持平，為82.6美元，相對電視面板有撐。

筆電需求仍在，15.6吋筆電面板調漲0.2美元，報價62.9美元；14吋報價48.1美元，下跌0.3美元，跌幅0.5％；11.6吋報價41.6美元，下跌1.4美元，跌幅3.1％。