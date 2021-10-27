韓國LG Display於27日公佈第3季季報，營業利益較2020年同期成長超過3倍，原因是電視機面板價格大漲所致。

這家韓國的蘋果供應商，在7月至9月間的營業利益為5290億韓元，約4.49億美元，高於2020年同期的1640億韓元，但低於預估值6000億韓元。同時，營收成長7.2%至7.2兆美元。

調研單位Trendforce的Witsview數據顯示，LG Display用於電視機的55英寸液晶顯示器(LCD)面板價格，第3季年增近57%。不過，分析師指出，由於越來越多的人接種疫苗，並減少居家時間，電視機供過於求現象，可能在第4季會更明顯。

LG Display表示，與第3季相比，第四季的面板出貨量估成長在1成之間，因受到零組件短缺導致出貨受阻。同時，液晶電視面板價格可能也會下修。

27日，LG Display股價收跌0.3%，同時，韓股KOSPI則跌0.8%。