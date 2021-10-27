杏國新藥3期解盲失利 股價第四根跌停 12:432021/10/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杏國（4192）因胰臟癌新藥第3期解盲失利，於10月22日復牌後，與母公司杏輝（1734）同步跳水跌停，杏國今（27）日摜殺第4根跌停，杏輝於26日盤中第3根跌停後打開，今天翻紅小漲，守穩在29元之上。 杏國股價從7月約46元起漲，8月及9月漲幅都各超過八成及四成，10月來轉為下跌逾三成。今年上半年每股稅後純損1.42元；杏輝7月起漲價在約28～29元附近，近來連跌後股價已回到約起漲區。今年上半年每股稅後純益（EPS）為0.06元。 今日起至12月24日 大立光首次實施庫藏股 《美股掃瞄》科技領漲美股全紅 特斯拉首登千元俱樂部 #杏輝 #杏國 #股價 #根跌停 #解盲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 11／8起 打高端無法入境美國 04:102021/10/27 焦點要聞 大咖炒完妖股宏達電後 老手曝別錯失下一波飆股 19:202021/10/26 財經 建照使照延宕 綠營批市府社宅殺手 04:102021/10/27 地方新聞 台捷友好 擬設金融據點 04:102021/10/27 金融．稅務 消費旺季大補 網家、寶雅獲升評 04:102021/10/27 證券．權證 《美股掃瞄》道指、標普500創新高 臉書大跌壓抑漲幅 08:352021/10/27 財經 《港股》科技股重挫 恆指跌破10日線 11:252021/10/27 財經 客戶需求增 威宏海外擴產 04:102021/10/27 證券．權證 女力消費 精品、美容旺 04:102021/10/26 證券．權證 內需成長動能俏 印股樂觀 04:102021/10/27 投資理財 欣興、景碩 外資寵愛 04:102021/10/26 證券．權證 財經熱門新聞 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 忍了30年終於講了 張忠謀的台積電經營學 - 財經 - 工商 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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