杏國（4192）因胰臟癌新藥第3期解盲失利，於10月22日復牌後，與母公司杏輝（1734）同步跳水跌停，杏國今（27）日摜殺第4根跌停，杏輝於26日盤中第3根跌停後打開，今天翻紅小漲，守穩在29元之上。

杏國股價從7月約46元起漲，8月及9月漲幅都各超過八成及四成，10月來轉為下跌逾三成。今年上半年每股稅後純損1.42元；杏輝7月起漲價在約28～29元附近，近來連跌後股價已回到約起漲區。今年上半年每股稅後純益（EPS）為0.06元。