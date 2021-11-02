逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美股四大指數本周來持續上漲，道瓊1日盤中更一度觸及36000點大關，激勵台股2日開盤在大型電子股、航運股領軍下，加權指數一度攻上17237點，突破上檔半年線壓力，卻遭遇獲利回吐賣壓襲擊，收盤小跌2.27點，收在17065.97點。

個股方面，本周納入投資組合的鈺創，即便2日盤中漲停一度敲開，終場仍成功再拉出近期第三根漲停板，研判後續還有上漲空間可期。

選股方面，台股盤面上近期股價漲多的中小型電動車族群，卻在2日遭主力趁美股特斯拉上漲消息，拉高出貨，前波強勢股強茂、康普等，股價2日雙雙遭摜殺至跌停，研判電動車族群必須短暫休息充電；元宇宙族群除鈺創連三個交易日強拉漲停外，其餘個股也都面臨修正回檔壓力。

反觀傳產股、航運股，目前應僅是墊檔的好選擇，預期等電動車概念股「充電完成」後，主流仍會再度回歸電動車類股，投資人可逢低布局。