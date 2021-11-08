證券分析師趙彭博表示，台股鋼鐵類股8日受美國1.2兆美元，包含交通、公共事業、網路的基礎建設法案通過刺激而大漲，上市鋼鐵類股指數大漲逾4％。此外，航運類股也持續上漲，漲幅更高達7.1％，助攻台股加權指數收盤收上17415.3點，站上近兩個月新高，惟上檔17550點預估仍是非常強的壓力位。

台股盤面目前類股輪動現象明顯，從電子股8日占大盤成交比重僅剩約五成，就可以看出傳產股已暫時取代電子股，成為市場主流；而至於上周活躍的中小股，包括欣興、景碩、南電、智原、創意、欣銓、康普、德微等，均出現回檔修正的現象。

個股方面，本周納入投資組合的麗臺，受惠比特幣8日站穩6.5萬美元、通膨疑慮罩頂帶動，走勢強勁，技術面上突破關鍵壓力區，可望持續上漲。

選股方面，投資人短線操作上，可留意各公司10月營收、第三季季報成績優秀，抑或外資及法人籌碼進出熱絡之標的，預估都將成為市場熱點轉換參考的重點。