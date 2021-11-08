證券分析師林鈺凱表示，美國5日公布的非農就業數據表現十分亮眼，激勵美股四大指數持續推升上歷史新高。不過，過去非農就業數據好，不利美股，為何現在非農數據表現優異，又轉變為股市的好消息，不免讓市場投資人感到疑惑。

事實上，非農就業數據是反映就業情況，是經濟的重要指標之一，經濟數據表現好，對股市當然是好事，而過去幾個月的非農數據之所以會與股市產生矛盾，重點就在於「升息」的預期心理。

在全球通膨情況日益嚴重下，升息與否成為全球央行的最大難題，升息將影響股市多頭走勢，但若不升息，「通膨怪獸」就會嚴重困擾民生。市場上鷹、鴿兩派主張的共識，就是在確認經濟復甦後，就必須執行升息，在過去這段時間，每當經濟數據表現佳，就成為了鷹派主張中強而有力的升息理由。

然而這次就不同，非農數據公布前，美國聯準會（Fed）已發表聲明，暗示升息絕非目前選項，讓市場已吃下了一顆定心丸，股市也就得以正常反映非農就業數據所呈現的正面意義。

個股方面，本周納入投資組合的威鋒電子，10月營收、第三季獲利雙創歷史新高，第四季展望仍樂觀。

展望後市，預期至明年年中，市場都不太需要憂心升息的問題，而縮減購債，也不應過度以利空來解讀，否則反倒會錯失許多行情。